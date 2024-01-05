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Кадейкин: не забили «Локомотиву» во втором периоде? Яркий момент, но ключевым не назову

Кадейкин: не забили «Локомотиву» во втором периоде? Яркий момент, но ключевым не назову
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Нападающий СКА Александр Кадейкин высказался о поражении в домашнем матче от «Локомотива» (1:2).

«Ключевой момент игры с „Локомотивом“? Игра всегда состоит из каких-то моментов, волнами складывается. В больших играх не получается постоянно давить. Говорить, что отрезок во втором периоде, когда мы давили, но не забили, был ключевым, я бы не стал. Наверное, если бы забили, то было бы попроще дальше. Всё могло сложиться по-другому. Это яркий момент, но не скажу, что из-за этого проиграли. Такого, чтобы игра ускользнула от нас именно в этот момент, не было», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче СКА сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». «Локомотив» в Челябинске встретится с местным «Трактором». Обе игры состоятся 7 января.

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