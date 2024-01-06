Экс-нападающий сборной России объяснил, зачем ЦСКА выпускал на лёд 51-летнего Фетисова

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов рассказал, зачем ЦСКА выпускал на лёд 51-летнего Вячеслава Фетисова в матче КХЛ.

«Вячеслав Фетисов сыграл в КХЛ за ЦСКА в возрасте 51-го года? Да, но это же был больше как пиар-ход. Это же не было для усиления. Фетисов — легенда нашего хоккея. Естественно, пришли зрители, все хотели его увидеть.

Решение было больше направлено в эту сторону. В тот момент ЦСКА не очень играл, в турнирной таблице тоже не очень тогда [были дела]. Такая ситуация была. Клуб и в плей-офф долгое время не попадал. И я думаю, что подписание Фетисова даже на один этот матч спровоцировало болельщиков прийти [на трибуны]. Думаю, что полный стадион был. Мне кажется, люди с удовольствием пришли просто увидеть легенду живьём.

Может быть, на это же нацелено и «Торпедо». Выпустить Хабибулина на один матч, чтобы оживить в памяти его игры, чтобы люди, которые на протяжении долгого времени поддерживали его и болели за него, просто пришли и увидели его вживую. Такой больше ход», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»: