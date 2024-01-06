Артемий Князев ответил на вопрос, считает ли возвращение из США в КХЛ шагом назад

Защитник «Ак Барса» Артемий Князев высказался о своём возвращении из США в КХЛ. Напомним, игрок обороны находится в казанском клубе на правах аренды из «Виннипег Джетс».

«Я рад тому, как всё сложилось. И „Ак Барс“ был заинтересован, позвал к себе. И „Виннипег“ пошёл навстречу, отпустили в аренду до конца сезона. Я бы не сказал, что это шаг назад. Потому что на данный момент я не могу сравнить уровень игры в АХЛ и КХЛ, всё-таки в КХЛ не играл. Но я не думаю, что здесь хоккей хуже уровнем. Скорее всего, даже лучше», — сказал Князев в интервью «ТИ-Спорт».

В этом сезоне 22-летний защитник провёл 20 матчей за «Манитобу Муз» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и показателе полезности «-12». Артемий отправился за океан после завершения сезона-2017/2018. Сначала он выступал в юниорской лиге Квебека, а в двух предыдущих сезонах набирал по 28 очков в 60-м и 61-м матче за фарм «Сан-Хосе Шаркс». В его активе также есть один матч за «акул» в НХЛ. Дебютный матч в НХЛ уроженец Казани провёл в сезоне-2021/2022.