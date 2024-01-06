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Никита Гусев повторил клубный рекорд московского «Динамо» по количеству очков в матче

Никита Гусев повторил клубный рекорд московского «Динамо» по количеству очков в матче
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

В этом матче 31-летний нападающий бело-голубых Никита Гусев отметился дублем и тремя результативными передачами, набрав в общей сложности пять очков. Как сообщает пресс-служба москвичей, Никита Гусев повторил клубный рекорд «Динамо» по количеству набранных очков в матче. Ранее такое достижение покорялось Вадиму Шипачёву и Мэту Робинсону.

Всего в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев сыграл 47 матчей, где забросил 17 шайб и отдал 40 голевых передач, набрав в общей сложности 57 очков.

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