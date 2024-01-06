В «Куньлуне» рассказали, чего ждут от канадца, который провалился в «Адмирале»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал выступления 30-летнего канадского нападающего Тайлера Граоваца, пополнившего состав его команды по ходу сезона в результате обмена с владивостокским «Адмиралом».

«Чего ждём от Граоваца, который провалился в КХЛ в своих прежних клубах и которым категорически были недовольны в «Адмирале»? Давайте по порядку. Ждём большего. Это раз. Стараемся ему помочь, потому что, на мой взгляд, он очень квалифицированный центральный нападающий, который может помочь и в нападении, и в обороне.

Всё хорошо, учитывая специфику нашей команды. Он англоязычный, и тут всё одно к одному. Он в своей тарелке, и многие игры он великолепно сыграл. За четыре матча у него было 18 (!) голевых моментов. Но не идёт, а сегодня была не лучшая его игра. Но вообще он может и должен приносить нам больше пользы, чем сейчас», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне Граовац принял участие в 10 матчах за «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-5».