Чернышов: нравится, что тренерский штаб «Динамо» начинает относиться как ко взрослому

18-летний нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов прокомментировал свою игру в прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (7:1), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Выходил в большинстве? С каждым днём и с каждым матчем от тренерского штаба веет доверием. Нравится, что начинают относиться как ко взрослым игрокам: где-то дают наставления, где-то могут и пихануть, и по-взрослому сказать, что не надо так делать, и наоборот – могут и похвалить. Это очень приятно. Получаю удовольствие от каждой минуты здесь и стараюсь оправдывать доверие.

Каблуков в нашей тройке с Римашевским как дядька-наставник? Да, от него безумно много советов. Не знаю, можно ли так сказать, но он для нас – для молодых игроков – как играющий тренер. Очень много подсказывает. И самое главное, что это не просто постоянные разговоры, а всё очень в тему и очень точечно. Всё, что он подсказывает, очень нужно для нас», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.