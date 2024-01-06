Кравец — о победе 5:3: «Авангард» сегодня дал «Ладе» слишком много жизни

Михаил Кравец, главный тренер «Авангарда», прокомментировал победу своих подопечных в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ над тольяттинской «Ладой» (5:3).

«Рад, что мы победили в преддверии Рождества. Очень хороший первый период, отличная игра, выполнение задания. Постоянно разбираем вторые периоды, настраиваемся сыграть лучше, делаем какие-то изменения, но, к сожалению, опять плохо провели половину отрезка. Естественно, в таком случае у соперника возникают моменты, начинаем тренировать вратаря. Так делать нельзя. Опять будем что-то менять. И, конечно, некоторые неоправданные удаления приводят к тому, что многие ребята сидят или команда остаётся втроём. И даже если соперник находится на последнем месте по большинству, то он всё равно может забить. Слишком много жизни мы дали сегодня «Ладе», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.