«Авангард» обыграл «Ладу», едва не упустив преимущество в четыре шайбы

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Уже к началу второго периода «Авангард» вёл с солидным преимуществом в четыре шайбы – отличились Владимир Ткачёв, Валентин Пьянов, Рид Буше и Артём Чмыхов. Однако затем «Лада» сумела перехватить инициативу, отыграв три шайбы усилиями Андрея Алтыбармакяна, Павла Куликова и Троя Джозефса. На последних минутах третьего периода хоккеисты «Авангарда» забросили свою пятую шайбу в этом матче, которую на свой счёт записал Николай Прохоркин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе «Авангард» сумел вернуть себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обойдя уфимский «Салават Юлаев» (61), в активе подопечных Михаила Кравца 63 очка в 46 матчах. «Лада» (58) – остаётся на пятой строчке.