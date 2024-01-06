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«Авангард» обыграл «Ладу», едва не упустив преимущество в четыре шайбы

«Авангард» обыграл «Ладу», едва не упустив преимущество в четыре шайбы
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В Омске на стадионе «G-Drive Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Уже к началу второго периода «Авангард» вёл с солидным преимуществом в четыре шайбы – отличились Владимир Ткачёв, Валентин Пьянов, Рид Буше и Артём Чмыхов. Однако затем «Лада» сумела перехватить инициативу, отыграв три шайбы усилиями Андрея Алтыбармакяна, Павла Куликова и Троя Джозефса. На последних минутах третьего периода хоккеисты «Авангарда» забросили свою пятую шайбу в этом матче, которую на свой счёт записал Николай Прохоркин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе «Авангард» сумел вернуть себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обойдя уфимский «Салават Юлаев» (61), в активе подопечных Михаила Кравца 63 очка в 46 матчах. «Лада» (58) – остаётся на пятой строчке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Ткачёв (Буше, Чистяков) – 00:29 (5x5)     2:0 Пьянов (Киселевич, Мартынов) – 12:23 (6x5)     3:0 Буше (Пьянов, Спунер) – 19:09 (5x4)     4:0 Чмыхов (Телегин, Николишин) – 22:54 (5x5)     4:1 Алтыбармакян – 38:28 (5x5)     4:2 Куликов (Михайлов, Калабушкин) – 41:42 (5x5)     4:3 Джозефс (Сафин, Березин) – 47:36 (5x4)     5:3 Прохоркин (Холодилин) – 57:21 (5x5)    
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