Гендиректор «Салавата» ответил на вопрос об отсутствии трансферов в дедлайн КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о работе уфимского клуба в заключительный день периода регистрации новичков в конце декабря, а также подвёл промежуточные итоги выступления команды.

«Почему никого не подписали? Никого не искали, поэтому никого не подписали. У нас не было нужды, потому что мы заранее подготовились. Не думаю, что в дедлайне можно найти кого-то, кто усилил бы команду.

Какие промежуточные итоги можно подвести на данный момент по выступлениям команды? Промежуточными результатами мы довольны, но мы не раз говорили, что плей-офф для нас является определяющим фактором оценки нашей работы, команды и тренерского штаба. Мы продолжаем спокойно работать, не давая себе никаких промежуточных оценок», — приводит слова Баширова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 61 очко в 46 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.