Санников пополнил состав белорусского «Бреста», став одноклубником Косова

33-летний российский нападающий Степан Санников подписал контракт с клубом чемпионата Беларуси – «Брест», за который уже выступает трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Ярослав Косов. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, последним клубом Санникова был уфимский «Салават Юлаев», в составе которого он выступал в сезоне-2022/2023. Летом Степан подписал контракт с клубом ВХЛ – санкт-петербургским «Динамо», уже по ходу сезона он перебрался в «Тамбов». В нынешнем сезоне ВХЛ он провёл в общей сложности 18 матчей (10 – за «Динамо» и 8 – за «Тамбов»), набрав пять (2+3) очков, при этом в составе «Тамбова» результативными действиями он не отметился.

Санников входит в число 30 лучших игроков в истории КХЛ по количеству проведённых матчей в лиге – на его счету их 724, в них ему удалось отметиться 209 (84+125) результативными действиями.