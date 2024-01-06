Агент Косова заявил, что игрок не теряет надежды вернуться в КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего ХК «Брест» Ярослава Косова, высказался о дальнейших перспективах 30-летнего российского нападающего, известного по выступлениям в КХЛ.

«Мы не теряем надежды вернуться в КХЛ», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что в сегодняшней дебютной игре за «Брест» Косов отметился заброшенной шайбой, поразив ворота «Шахтёра» (6:1).

Ярослав Косов ранее выступал в КХЛ за такие команды, как магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», «Нефтехимик», «Спартак», «Трактор» и «Авангард». Он трижды становился обладателем Кубка Гагарина, а также серебряным и бронзовым призёром молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России. Всего в лиге он провёл 534 матча, в которых отметился 120 (68+52) результативными действиями при показателе полезности «-24».