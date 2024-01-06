Журналист Daily FaceOff: страшно представить, где находилась бы «Тампа» без Кучерова

Журналист североамериканского портала Daily FaceOff Мэтт Ларкин считает, что 30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является фаворитом в борьбе за награду «Харт Трофи», вручаемую хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в игру команды.

«Я предпочитаю склоняться к пуристскому определению «Харт Трофи» больше, чем кто-либо другой, и усердно думаю об элементе «наиболее ценного для своей команды», учитывая, что премия Теда Линдсея (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза НХЛ. – Прим. «Чемпионата») закрывает точку зрения «лучшего игрока». Это окольный способ сказать, что, хоть и поражён выступлениями Натана Маккиннона и Куинна Хьюза в этом сезоне, но в их игре видна заслуга их партнёров.

В этой ситуации мне интересно, где бы была «Тампа-Бэй Лайтнинг» без Никиты Кучерова. Они находятся лишь на периферии борьбы за плей-офф, несмотря на то что у них есть один из лучших бомбардиров НХЛ. Это показывает, то насколько они регрессировали в обороне. Мне страшно представить, как низко они находились бы в турнирной таблице без него. Менее чем за полсезона он уже на 24 очка опережает своего ближайшего одноклубника. Это нереально», — приводит слова Ларкина Daily FaceOff.

Напомним, Кучеров располагается на втором месте в гонке снайперов текущего сезона НХЛ, забросив 27 шайб в 39 матчах. Он отстаёт от лидера в лице Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс» на три шайбы. По набранным очкам Кучеров делит первую строчку в лиге с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» — у обоих игроков по 64 очка.