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Санников: «Брест» — третья команда за сезон? Виноват сам, не оправдывал ожидания

Санников: «Брест» — третья команда за сезон? Виноват сам, не оправдывал ожидания
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33-летний российский нападающий Степан Санников, ставший игроком клуба чемпионата Беларуси – «Брест», прокомментировал свой переход в новую команду.

«После расставания с «Тамбовом» я поехал домой к семье, где немного перезагрузился. Перед Новым годом агент сообщил, что есть предложение от «Бреста». Обсудил это с семьёй и решил, почему бы не попробовать.

Третья команда за сезон? Да, такое со мной впервые. Виноват сам, что не набирал очки, не оправдывал ожидания руководителей.

Мотивация в 33 года? Желание побеждать никогда не заканчивается. Когда выходишь на игры – одна цель, победить противника, выиграть микродуэль в каждом моменте. Я люблю хоккей и спортивный азарт. Вся моя жизнь в этом виде спорта! У меня есть желание и силы биться за команду, поэтому пока не готов отпустить это.

Подписание «Брестом» Ярослава Косова? Это опытнейший хоккеист! Хоть мы с ним и не пересекались в одной команде, но, думаю, что он очень поможет «Бресту», — приводит слова Санникова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, последним клубом Санникова был уфимский «Салават Юлаев», в составе которого он выступал в сезоне-2022/2023. Летом Степан подписал контракт с клубом ВХЛ – санкт-петербургским «Динамо», уже по ходу сезона он перебрался в «Тамбов». В нынешнем сезоне ВХЛ он провёл в общей сложности 18 матчей (10 – за «Динамо» и восемь – за «Тамбов»), набрав 5 (2+3) очков, при этом в составе «Тамбова» результативными действиями не отметился.

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