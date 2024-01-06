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«Это грязь». Форвард «Чикаго» Катчук — о силовом приёме на Бедарде, приведшем к травме

«Это грязь». Форвард «Чикаго» Катчук — о силовом приёме на Бедарде, приведшем к травме
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25-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Борис Катчук высказался о полученной травме своим 18-летним одноклубником Коннором Бедардом в столкновении с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) Бренданом Смитом.

«Все это видели, это грязный приём. Я думаю, это грязь», — приводит слова Катчука Sportsnet со ссылкой на Chicago Tribune.

Напомним, звёздный игрок «Чикаго» Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся. Смит за данный хит удостоился двухминутного удаления.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.

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