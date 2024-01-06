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«Это безумие». Дикинсон — о количестве травмированных в «Чикаго»

28-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джейсон Дикинсон прокомментировал ситуацию с количеством травмированных игроков в команде по итогам выездной серии.

«Честно говоря, эта ситуация шокирует. Складывалось ощущение, что мы не переживём выездную серию. Это безумие», — приводит слова Дикинсона журналист NBC Chicago Чарли Румельотис в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что в ходе выездной серии «Чикаго» потерял нападающих Тейлора Рэддиша, Тайлера Джонсона, Энтони Бовиллье, Ника Фолиньо и Коннора Бедарда. Ранее стало известно, что «Блэкхоукс» в результате обмена с «Питтсбургом» заполучили центрального нападающего Рэма Питлика.

В ближайшем матче «Чикаго» примет «Калгари Флэймз», встреча состоится в воскресенье, 7 января, начало – в 23:00 мск. Ранее «Блэкхоукс» потерпели пять поражений кряду.