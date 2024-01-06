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«Чикаго» совершил обмен с «Питтсбургом», заполучив нападающего Питлика

«Чикаго» совершил обмен с «Питтсбургом», заполучив нападающего Питлика
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26-летний канадский центральный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рем Питлик в результате обмена стал игроком «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщается на официальном сайте «пингвинов».

За нападающего «Питтсбург» получил условный выбор на драфте НХЛ – 2026. Благодаря этому клуб имеет уже девять вариантов выбора на этом драфте.

Отметим, что этот сезон последний по двухлетнему контракту Питлика, заключенному ещё с «Монреаль Канадиенс» в июле 2022 года, согласно которому он заработает $ 2,2 млн ($ 1,1 млн за сезон).

В текущем сезоне Питлик провёл 46 матчей в составе «Питтсбурга», в которых набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «-15». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 123 встречи и 54 (21+33) результативных действия с коэффициентом полезности «-20».

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