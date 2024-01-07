Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров догнал лидеров сезона НХЛ по количеству матчей с тремя очками

Кучеров догнал лидеров сезона НХЛ по количеству матчей с тремя очками
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:7) 7 января поучаствовал в каждой из трёх заброшенных шайб «Тампы». Российский хоккеист набрал три балла за результативность (один гол и два результативных паса).

В текущем сезоне это девятый матч Кучерова с тремя набранными результативными баллами. Никита догнал лидеров нынешнего чемпионата по этому показателю среди всех игроков — Джека Хьюза («Нью-Джерси Девилз») и Давида Пастрняка («Бостон Брюинз»).

Всего в этом сезоне Никита Кучеров набрал 67 очка (28 заброшенных шайб и 39 результативных передач) и вышел в лидеры гонки самых результативных игроков лиги, опередив на два очка Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш», 22+43).

Материалы по теме
Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android