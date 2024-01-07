Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтинг». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 7:3.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров по ходу матча записал в свой актив три очка, сделав две результативные передачи и став автором гола. Таким образом на счету Кучерова теперь 67 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров лиги, обойдя ближайшего преследователя, канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на два очка (65).
Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги ещё один российский представитель – Артемий Панарин (25+30) из «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 55 очков в 38 матчах.
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