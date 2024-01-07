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Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
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В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтинг». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 7:3.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров по ходу матча записал в свой актив три очка, сделав две результативные передачи и став автором гола. Таким образом на счету Кучерова теперь 67 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров лиги, обойдя ближайшего преследователя, канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на два очка (65).

Замыкает тройку лучших бомбардиров лиги ещё один российский представитель – Артемий Панарин (25+30) из «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 55 очков в 38 матчах.

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«Тампа» уступила «Бостону», пропустив семь шайб. У Кучерова — три очка
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
7 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров) – 00:21     1:1 Фредерик (Шаттенкирк, Линдхольм) – 04:42 (pp)     2:1 Макэвой (Хайнен, Пойтрас) – 14:56     3:1 Фредерик (Грызлик, Пойтрас) – 21:49     3:2 Кучеров – 27:53     4:2 Пастрняк (Заха) – 28:23     4:3 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 35:53     5:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 41:35     6:3 Дебраск – 56:33 (sh)     7:3 Койл – 57:14    
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