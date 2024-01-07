«Ванкувер» победил в гостях «Нью-Джерси», Михеев и Кузьменко очков не набрали

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Ванкувер Кэнакс» (4:6).

У победителей по дублю сделали Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. Ещё по голу записали на свой счёт Конор Гарланд и Дакота Джошуа.

В составе хозяев шайбы забрасывали дважды Колин Миллер, а также Эрик Хаула и Брендан Смит.

Российские нападающие «косаток» Илья Михеев и Андрей Кузьменко не отметились в этой встрече результативными действиями.

«Кэнакс» набрали 53 очка и делят второе место в таблице Западной конференции с «Колорадо Эвеланш».

«Дэвилз» остались с 44 очками и идут восьмыми на Востоке.

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