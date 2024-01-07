Ткачук заступился за Бобровского и начал массовую потасовку в матче с «Колорадо»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз» Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

В середине второго периода на льду состоялась массовая потасовка. Всё началось с того, что защитник «Колорадо» Самуэль Жирар въехал во вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Это не понравилось лидеру «Флориды» Мэттью Ткачуку, который набросился на Жирара и стал наносить ему удары. На льду вспыхнула массовая стычка. По итогам эпизода двойной малый штраф за грубость получил Ткачук, а Жирар был наказан двумя минутами за атаку вратаря.

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Бобровский по итогам матча отразил 22 броска, пропустив четыре шайбы.