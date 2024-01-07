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Ассистентский покер Баркова помог «Флориде» обыграть «Колорадо» в матче с 12-ю голами

Ассистентский покер Баркова помог «Флориде» обыграть «Колорадо» в матче с 12-ю голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз» Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Джон Мэнсон и Джонатан Друен. Ворота команды защищал россиянин Иван Просветов, которого во втором периоде заменил Александр Георгиев, совершивший 12 сейвов.

За «Флориду» забивали Картер Вераге (дважды), Сэм Райнхарт (трижды), Оливер Экман-Ларссон и Кевин Стенлунд и Мэтью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Отметим, Александр Барков сделал четыре результативных передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 01:10     0:2 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 03:02     0:3 Райнхарт (Барков, Родригес) – 07:41     1:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 20:21     2:3 Мэнсон (Ничушкин, О'Коннор) – 20:52     3:3 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 24:35 (pp)     3:4 Экман-Ларссон (Барков, Родригес) – 28:50     4:4 Друен (Жирар) – 43:31     4:5 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 45:59 (pp)     4:6 Стенлунд (Ломберг) – 48:59     4:7 Ткачук (Вераге, Экблад) – 56:17     4:8 Вераге (Ткачук, Форслинг) – 56:54    
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