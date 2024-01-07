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Ассистентский покер Баркова помог «Флориде» обыграть «Колорадо» в матче с 12-ю голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз» Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Джон Мэнсон и Джонатан Друен. Ворота команды защищал россиянин Иван Просветов, которого во втором периоде заменил Александр Георгиев, совершивший 12 сейвов.

За «Флориду» забивали Картер Вераге (дважды), Сэм Райнхарт (трижды), Оливер Экман-Ларссон и Кевин Стенлунд и Мэтью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Отметим, Александр Барков сделал четыре результативных передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.