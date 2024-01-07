Ассистентский покер Баркова помог «Флориде» обыграть «Колорадо» в матче с 12-ю голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз» Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Джон Мэнсон и Джонатан Друен. Ворота команды защищал россиянин Иван Просветов, которого во втором периоде заменил Александр Георгиев, совершивший 12 сейвов.
За «Флориду» забивали Картер Вераге (дважды), Сэм Райнхарт (трижды), Оливер Экман-Ларссон и Кевин Стенлунд и Мэтью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Отметим, Александр Барков сделал четыре результативных передачи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 7 января 2024
-
02:43
-
02:04
- 6 января 2024
-
23:54
-
23:48
-
23:33
-
23:09
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:19
-
22:00
-
21:40
-
21:23
-
21:09
-
20:56
-
20:38
-
20:34
-
20:21
-
19:59
-
19:44
-
19:22
-
19:06
-
18:44
-
18:31
-
18:21
-
18:07
-
18:03
-
17:50
-
17:46
-
17:41
-
17:26
-
17:22
-
17:20
-
17:08
-
17:03