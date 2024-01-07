Гендиректор «Салавата» сообщил, какой в клубе видят вратарскую бригаду на следующий сезон

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, какой в клубе видят вратарскую бригаду на следующий сезон КХЛ, и отметил прогресс 20-летнего голкипера Семёна Вязового.

«Самонов будет первым вратарём. Думаю, Семён Вязовой будет бэкапом, я с ним разговаривал по итогам пребывания в команде. Видно, что ему было полезно побыть в основной команде. Думаем, к началу следующего сезона мы получим готового вратаря.

Есть ли возможность вынести на обсуждение в КХЛ отменить правило третьего вратаря? Мы говорили о многом, в том числе о лимитчиках. Пока дискуссий по этому поводу нет. Не думаю, что эта тема в ближайшее время будет подниматься. Возможно, обсудим это в конце сезона, такие предложения мы делали», — приводит слова Баширова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 61 очко в 46 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 28-летний Александр Самонов в текущем сезоне провёл 35 матчей, в которых одержал 20 побед с процентом отражённых бросков 93,8%.