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Козлов – о победе над «Барысом»: как нажали на педаль газа, так и продолжали играть матч

Козлов – о победе над «Барысом»: как нажали на педаль газа, так и продолжали играть матч
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над казахстанским «Барысом» (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший целостный матч с первой до последней минуты. Ребята не сбивались на индивидуальные действия, чётко играли на команду, работали и двигали ногами. Как нажали на педаль газа, так и продолжали играть весь матч.
Что поменялось в психологии игроков? Исходя из опыта, который у меня есть, когда команда побеждает, игроки получают уверенность, которая выливается на льду. Тем более играя при наших болельщиках, ребята знают, что нужно держать планку и уровень, отсюда исходит всё остальное.

Две игры по 51 броску? Игра была хорошая. Может быть, визуально казалось, что нам всё легко давалось, но сколько было у соперника контратак, он шёл ва-банк. Мы думали не только об атаке», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

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