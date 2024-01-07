Гуськов: для «Салавата Юлаева» было важно начать 2024-й год с домашней победы

22-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов, набравший два (1+1) очка в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:3), подвёл итоги прошедшей встречи.

«Классный матч, ребята молодцы, все три периода хорошо сыграли. Важно было в первом домашнем матче года начать с победы, порадовать болельщиков. Полная арена, спасибо за поддержку, гнали нас вперёд всю игру.

Игра «Барыса»? Мы особо не смотрим, как меняются соперники, стараемся играть в свой хоккей, у нас есть свой стиль. Конечно, просматриваем соперника перед игрой, но, отмечу, играли в свой хоккей. Набираем обороты, наша лучшая игра впереди.

Раздосадован ли тем, что одну из двух шайб переписали на Артёма Пименова? Самое главное, что забили своей пятёркой, плюсик заработали, у меня передача. Мы забили, хорошо сыграли, после гола посмеялись. Потом забил в третьем периоде, Пустозёров отдал отличную передачу, хорошая игра звена», — приводит слова Гуськова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Гуськов принял участие в 29 матчах за «Салават Юлаев», в которых отметился шестью (2+4) результативными действиями при показателе полезности «-5».