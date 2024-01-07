Игрок СКА упал после контакта с Гераськиным перед победным голом «Металлурга». Видео

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Одним из наиболее спорных эпизодов игры стала заброшенная шайба нападающего «Металлурга» Игоря Гераськина в конце овертайма, которой предшествовал контакт автора гола с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что этот гол для Гераськина стал первым в составе «Металлурга», куда он был обменян из омского «Авангарда» в дедлайн КХЛ. В магнитогорском клубе он воссоединился с Андреем Разиным, под руководством которого работал в «Северстали».