Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок СКА упал после контакта с Гераськиным перед победным голом «Металлурга». Видео

Игрок СКА упал после контакта с Гераськиным перед победным голом «Металлурга». Видео
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Одним из наиболее спорных эпизодов игры стала заброшенная шайба нападающего «Металлурга» Игоря Гераськина в конце овертайма, которой предшествовал контакт автора гола с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что этот гол для Гераськина стал первым в составе «Металлурга», куда он был обменян из омского «Авангарда» в дедлайн КХЛ. В магнитогорском клубе он воссоединился с Андреем Разиным, под руководством которого работал в «Северстали».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зинченко (Грицюк) – 09:38 (5x5)     1:1 Пресс – 44:04 (5x5)     1:2 Гераськин (Юров) – 64:43 (3x3)    
Материалы по теме
Гол Гераськина в овертайме принёс «Металлургу» победу над СКА на выезде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android