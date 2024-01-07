Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Спартаком» в московском дерби

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги столичного дерби с московским «Спартаком» (3:2 ОТ) в рамках встречи регулярного чемпионата КХЛ.

«Вы знаете, уже какой-то традицией стало, что со «Спартаком» играем овертаймы. Все упорные игры, и сегодняшняя не стала исключением. В игре было всё, поэтому думаю, что зрителям понравилось.

Третий раз подряд не удержали преимущество со «Спартаком»? Давайте начнём с того, что мы играли второй матч за два дня. Поэтому удержать преимущество и вообще сыграть более активно – не всегда получается. Мы третий раз в этом сезоне играли спаренные игры. На сегодняшний день связываю вот только с этим.

К спаренным играм хоккеисты начинают привыкать по мере увеличения накопленного опыта? Учимся. Во-первых, вот эти спаренные матчи были немного полегче, потому что первый матч играли в час дня, а второй – в пять часов, поэтому было хоть какое-то время, чтобы восстановиться. Но всё равно, команда соперника, которая приезжает свежей, имеет преимущество, особенно в концовках», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.