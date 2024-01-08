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Гол Наместникова помог «Виннипегу» одержать шестую победу подряд

Гол Наместникова помог «Виннипегу» одержать шестую победу подряд
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В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Виннипег Джетс» (2:6).

В составе победителей дубль на счету Марка Шайфли. Также шайбы у «Джетс» забросили Владислав Наместников, Николай Элерс, Коул Перфетти и Адам Лаури.

У «Аризоны» голы на счету Ника Шмальца и Дилана Гюнтера.

«Виннипег» одержал шестую победу подряд, набрал 56 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 10 января сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс».

«Койоты» потерпели третью неудачу кряду, остались с 40 очками и идут на 11 строчке Запада. В ближайшей игре «Аризона» 10 января примет дома «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников – 17:16     0:2 Элерс (Сэмберг, Шмидт) – 23:53     1:2 Шмальц (Келлер, Дермотт) – 28:10     1:3 Перфетти – 34:04     1:4 Шайфли (Элерс) – 45:11     2:4 Гюнтер – 52:33     2:5 Шайфли (Виларди) – 58:08     2:6 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 59:11    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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