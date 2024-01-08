Гол Наместникова помог «Виннипегу» одержать шестую победу подряд

В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Виннипег Джетс» (2:6).
В составе победителей дубль на счету Марка Шайфли. Также шайбы у «Джетс» забросили Владислав Наместников, Николай Элерс, Коул Перфетти и Адам Лаури.
У «Аризоны» голы на счету Ника Шмальца и Дилана Гюнтера.
«Виннипег» одержал шестую победу подряд, набрал 56 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 10 января сыграют дома с «Коламбус Блю Джекетс».
«Койоты» потерпели третью неудачу кряду, остались с 40 очками и идут на 11 строчке Запада. В ближайшей игре «Аризона» 10 января примет дома «Бостон Брюинз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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