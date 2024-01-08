«Напрягает, когда эти разговоры идут». Гераськин высказался об обмене в «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин высказался об обмене из «Авангарда» в магнитогорский клуб.

«Что испытывал от слухов об обмене? Старался не думать об этом. Понятно, что это идёт отовсюду, никак не пропустить это мимо ушей. Это замечаешь. Я выходил на игры и выкладывался на полную, не обращая внимания на слухи. Получилось так, что обменяли. Это хоккей, такое бывает. Никаких претензий к «Авангарду» нет. Обменяли, играем дальше. Какие эмоции были, когда переход состоялся? Я ждал, когда всё решится. Всё равно немножко напрягает, когда эти разговоры идут», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате»: