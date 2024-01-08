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Гераськин рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда» в «Металлург»

Гераськин рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда» в «Металлург»
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Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин рассказал, как узнал об обмене из «Авангарда» в магнитогорский клуб.

«Как узнал об обмене? Я был на выезде с «Авангардом» в Астане, там и узнал. Мне объявили это, мы поговорили с генеральным менеджером Антоном Курьяновым, всё обсудили. Пришли к единому знаменателю, после чего состоялся переход. Быстро собрал свои вещи в Астане и прилетел в Магнитогорск», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В матче со СКА Гераськин забросил свою дебютную шайбу за «Металлург». Этот гол принёс победу магнитогорцам в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате»:
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