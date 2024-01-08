«Теперь начну больше думать о хоккее». Гераськин — об адаптации в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин рассказал, как проходит адаптация в магнитогорском клубе. Форвард был обменян в конце декабря из омского «Авангарда» и провёл за «Металлург» четыре матча. Во вчерашней встрече со СКА Гераськин стал автором победного гола в овертайме (2:1 ОТ).

«Как проходит адаптация? Всё отлично. Много с кем был знаком в команде, и не только с ребятами, с которыми в прошлом году играл в «Северстали». Никаких проблем. Сейчас решил вопрос с жильём. Теперь начну больше думать о хоккее, все бытовые вопросы уйдут на третий план. Всё решили с этим», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате»: