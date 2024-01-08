Гераськин: в «Магнитке» мне проще, чем в «Авангарде». Я в этот хоккей в «Северстали» играл

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин рассказал, что ему больше подходит игра магнитогорцев, чем «Авангарда», из которого форвард перешёл в конце декабря.

«Андрей Владимирович меня примерно так же и использует в «Металлурге», как в «Северстали». Для меня все его требования понятны, я их давно знаю. Проблем нет. В его хоккей больше нравится играть? Вопрос со звёздочкой немного (смеётся). Мне и в «Авангарде» нравилось играть, если вы к этому клоните. Да, там пришлось перестраиваться, потому что команда играет по другой системе. Но для меня это не было проблемой. В Магнитогорске для меня чуть проще, всё-таки в этот хоккей я играл пять лет в «Северстали», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате»: