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«Планировал немного по-другому». Гераськин — о пребывании в «Авангарде»

«Планировал немного по-другому». Гераськин — о пребывании в «Авангарде»
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Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин заявил, что ожидал большего от своей карьеры в «Авангарде». Форвард был обменян из омского клуба в магнитогорский в конце декабря.

«Не скажу, что в «Авангарде» меня неправильно использовали. Мне давали шансы. Да, у меня не получалось, но это уже ко мне вопросы. Не то чтобы осадок остался, но планировал своё пребывание в Омске немного по-другому. Получилось вот так. Что об этом думать теперь? Надо играть, работать и доказывать», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

За «Авангард» Гераськин провёл 42 матча, в которых набрал 15 (5+10) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате»:
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