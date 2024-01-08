Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда и почему решил снимать вратаря в овертайме

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос, почему снимает вратаря в овертаймах. В прошедшем матче с «Адмиралом» (2:1 ОТ) победный гол в формате «четыре на три» забил нападающий «Авангарда» Рид Буше.

«Почему не рискнул снять вратаря ещё в основное время? Ну в основное время я не вижу смысла так рисковать. А в овертайме мы всё время это делаем, отрабатываем на тренировках. В прошлом сезоне у нас не очень получалось «три на три» играть, много проигрывали, и мы решили что-то поменять. Тем более у нас есть мастера в команде. Конечно, это домашняя заготовка, мы не в первый раз так делаем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Примечательно, что «Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли выявить победителя в основное время.