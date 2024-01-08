Тамбиев: игрокам «Адмирала» не хватает хладнокровия. И, наверное, мастерства в реализации

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итог матча с «Авангардом» (1:2 ОТ) и посетовал на плохую реализацию голевых моментов владивостокской командой.

«Считаю, что хороший матч провели, содержание игры было неплохое. Но опять наша беда – реализация голевых моментов, сегодня создали достаточно. Лишний пас, качество броска, хладнокровия не хватает и, наверное, мастерства. А так, доволен ребятами, очко они точно заслужили против такой мастеровитой команды. И спасибо болельщикам за поддержку, их было слышно», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Адмирал» в третий раз в сезоне уступил «Авангарду». Заключительный матч сезона между командами пройдёт 10 января.