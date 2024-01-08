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«Ну что тут сделаешь». Тамбиев — о классическом голе «Авангарда» в овертайме

«Ну что тут сделаешь». Тамбиев — о классическом голе «Авангарда» в овертайме
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру «Авангарда» в овертайме в формате 4х3, которая принесла омичам победу (2:1 ОТ).

«Мы не рассчитывали, что будет овертайм, но когда он наступил, то мы знали, что «Авангард» будет менять вратаря. Мы под это и двух защитников поставили. Где-то надо было выбросить шайбу из зоны, а ещё говорили ребятам, что нельзя им с первого вбрасывания сразу отдавать шайбу. Ну что тут сделаешь. «Четыре на три», мастера играют у них, мы пластались, блокировали.

Чего не хватает «Адмиралу», чтобы побеждать в овертайме? С каждым соперником по-разному. Конкретно сегодня нужно было выстоять и забить в пустые ворота. Шайба была ведь у нашего нападающего, тут нужно было добавить ногами, закрыть корпусом. То есть сыграть правильно в эпизоде, не отбрасываться», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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