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Василий Атанасов рассказал, что помогает ему отвлечься от хоккея

Василий Атанасов рассказал, что помогает ему отвлечься от хоккея
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21-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов назвал советский фильм, который может пересматривать, а также рассказал, что помогает ему отвлечься от хоккея.

«Я особо старые фильмы не пересматриваю, но «Бриллиантовую руку» с удовольствием смотрю на Новый год. В свободное время стараюсь отвлечься от хоккея: занимаюсь домашними делами, в кино можно сходить, люблю цирк. Кстати, в Нижнем Новгороде ходил на братьев Запашных», — приводит слова Атанасова Legalbet.

Напомним, Атанасов продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Всего в нынешнем сезоне КХЛ он провёл 43 матча, в которых набрал 39 (19+20) очков при показателе полезности «+14».

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