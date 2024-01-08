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Гол Тринеева положил начало масштабному мишкопаду в АХЛ. На лёд выбросили 74 тыс. игрушек

Гол Тринеева положил начало масштабному мишкопаду в АХЛ. На лёд выбросили 74 тыс. игрушек
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Минувшей ночью в АХЛ состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «Херши Бэрс» принимал «Лихай Вэлли Фантомс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 ОТ. Однако эта игра вошла в историю далеко не своим результатом, а самым масштабным мишкопадом.

Как отмечает Russian Machine Never Breaks, после первого гола, автором которого стал 21-летний российский нападающий «Херши» Богдан Тринеев во втором периоде, зрители провели ежегодный мишкопад, в результате которого на льду оказалось 74 тыс. мягких игрушек.

Примечательно, что матч посетили 10 тыс. зрителей. В третий год подряд им удаётся обновить мировой рекорд.

Права на видео принадлежат The American Hockey League. Видео доступно на YouTube-канале АХЛ.

Отметим, в нынешнем сезоне Тринеев провёл 28 матчей в составе «Херши», отметившись девятью (5+4) результативными действиями при показателе полезности «+10».

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