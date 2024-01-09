Сегодня, 9 января, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В одном из эпизодов по ходу матча российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин боксёрским ударом зарядил по лицу игрока «Филадельфии». Под удар хоккеиста попал канадский форвард Скотт Лотон.

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Данные противоправные действия россиянина были наказаны арбитрами. Евгений отправился на скамейку штрафников на две минуты.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Евгений Малкин записал в свой актив гол и результативную передачу. После 39 матчей «Питтсбург» занимает 10-е место в Восточной конференции с 44 очками.