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Малкин боксёрским ударом зарядил по лицу игрока «Филадельфии»

Малкин боксёрским ударом зарядил по лицу игрока «Филадельфии»
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Сегодня, 9 января, «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин, Гюнцель) – 00:45 (pp)     0:2 Карлссон (Харкинс, Картер) – 07:37     1:2 Типпетт (Замула, Фараби) – 14:55 (pp)     1:3 Руведел (Раст, Грейвз) – 28:07     1:4 Малкин (О'Коннор) – 44:29    

В одном из эпизодов по ходу матча российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин боксёрским ударом зарядил по лицу игрока «Филадельфии». Под удар хоккеиста попал канадский форвард Скотт Лотон.

ВИДЕО

Данные противоправные действия россиянина были наказаны арбитрами. Евгений отправился на скамейку штрафников на две минуты.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Евгений Малкин записал в свой актив гол и результативную передачу. После 39 матчей «Питтсбург» занимает 10-е место в Восточной конференции с 44 очками.

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