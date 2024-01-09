Панарин продолжает разрывать НХЛ! Забил роскошный гол и подвинул русскую легенду

Артемий продолжает погоню за звание лучшего бомбардира сезона, но его «Рейнджерс» уступили в матче лидеров НХЛ.

Лидеры столичного и тихоокеанского дивизиона составили сегодня главную афишу игрового дня в НХЛ, а за игрой Андрея Кузьменко более внимательно смотрел менеджмент «Баффало», куда по информации NHL Trade Rumor может быть обменян россиянин.

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Команды не стали откладывать дело в долгий ящик, и уже на четвёртой минуте Винсент Трочек воспользовался поперечной передачей Зибанеджада и расстрелял голкипера «Ванкувера». Не обошлось и без участия Артемия Панарина: отдав голевую передачу, Хлебушек обогнал Игоря Ларионова в списке лучших ассистентов среди россиян за всю историю НХЛ.

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Но недолго играла музыка на «Мэдисон Сквер Гарден», потому что уже через три минуты впереди были «Кэнакс». Далее пыл команд поутих, и дело, казалось бы, идёт к логическому завершению первого отрезка, но у лучшего снайпера гостей, Брока Бёзера, были иные планы. Как итог: обескураживающие 1:3 на табло для «Рейнджерс».

Второй период «синерубашечники» начали активно и немного спустя были вознаграждены: Артемий Панарин роскошно бросил в ближнюю девятку и сократил отставание в счёте.

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Дело шло к третьей заброшенной шайбе хозяев, но «Ванкувер» решил разукрасить вечер, который и так не был томным. Сначала Элиас Петтерссон издевательски уложил Шестёркина и буквально завёз шайбу за ленточку.

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А уже через минуту Нильс Хёгландер с помощью партнёров оставил в дураках оборону и вратаря «Рейнджерс». Эта шайба морально прибила хозяев, и от полного краха их спасла сирена на перерыв.

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На заключительный отрезок моральных сил у хозяев тоже не осталось: «Ванкувер» не давал «Рейнджерс» ничего создавать, заставляя бесконечно возить шайбу по периметру. Даже вторая шайба Трочека не стала отправной точкой для спасения. Последнее слово же осталось за «Кэнакс», которые довольно буднично поразили пустые ворота в концовке.

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«Рейнджерс» во второй раз в сезоне проиграли два матча кряду, а «Ванкувер» упрочил своё лидерство в тихоокеанском дивизионе.