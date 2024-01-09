Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лайпсиков, Лапкин, Липовецкий?» СКА поздравил Лайпсика с российским гражданством

«Лайпсиков, Лапкин, Липовецкий?» СКА поздравил Лайпсика с российским гражданством
Аудио-версия:
Комментарии

ХК СКА поздравил нападающего армейского клуба Брендана Лайпсика с получением российского гражданства.

«Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендан Лайпсик, но уже с российским паспортом! Поздравляем новоиспечённого гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем ещё больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, о желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно в июле 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 218 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.

Материалы по теме
«Возможно, поможет сборной России». Ротенберг — о получении гражданства Лайпсиком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android