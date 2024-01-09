«Лайпсиков, Лапкин, Липовецкий?» СКА поздравил Лайпсика с российским гражданством

ХК СКА поздравил нападающего армейского клуба Брендана Лайпсика с получением российского гражданства.

«Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендан Лайпсик, но уже с российским паспортом! Поздравляем новоиспечённого гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем ещё больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, о желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно в июле 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 218 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.