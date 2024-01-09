«Возможно, поможет сборной России». Ротенберг — о получении гражданства Лайпсиком

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал получение российского гражданства нападающим армейского клуба Бренданом Лайпсиком.

«От всей души поздравляю Брендана Лайпсика с получением российского паспорта! Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого, и теперь мечта сбылась. Лайпсик приехал в Россию более трёх лет назад. За время, проведённое в КХЛ, он зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом.

Сейчас вся семья Брендана живёт в Петербурге, он связывает своё будущее Россией и, возможно, ещё поможет нашей сборной добиться значимых побед. Конечно, про это говорить преждевременно, все мысли Брендана сейчас связаны с клубом, но нужно держать в голове все возможные варианты. По регламенту до конца нынешнего сезона Лайпсик ещё будет считаться легионером, но это и неважно. Главнее то, что мы получили ещё одного гражданина России!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, о желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно в июле 2023 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 218 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.