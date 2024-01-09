Дубль Гераськина помог «Металлургу» обыграть «Локомотив» и возглавить таблицу КХЛ

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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 5:3.

Главным героем матча стал нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин, на счету которого дубль и результативная передача. Ещё по голу в составе магнитогорцев забили Егор Коробкин, Никита Гребёнкин и Егор Яковлев. В составе «Локомотива» шайбы забрасывали Сергей Андронов, Мартин Гернат и Алексей Береглазов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Металлург» набрал 70 очков и вышел на первое место в общей таблице лиги, опередив «Локомотив». В следующем матче 11 января магнитогорцы примут на своей площадке «Сочи».