Козлов — о поражении от «Куньлуня»: было вязко и тяжело, четвёртая игра через день

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил неожиданное поражение в домашнем матче с «Куньлунем» (1:2). «Салават» прервал трёхматчевую серию поражений, «Куньлунь», в свою очередь, выиграл впервые за последние девять матчей.

«Непростой матч для нас, четвёртая игра через день. Было видно, что эмоционально и физически ребята были уставшие. Не хватало в завершении, чтобы полезть в середину в зоне атаки, самому бросить. Соперник хорошо обороняется, не пускает в середину. Семь раз играя в большинстве, мы должны были делать разницу и забивать.

Сегодня тяжело кого-то отметить. Для всех было вязко и тяжело. Ежов в первом периоде делал фантастические сейвы. Он единственный, кого я могу отметить», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

По ходу первого периода два великолепных спасения совершили хоккеисты «Салавата Юлаева». Сначала защитник уфимцев Ярослав Цулыгин не дал хоккеисту «Куньлуня» добить шайбу в пустые ворота, а затем фантастический сейв блином в падении совершил вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов.