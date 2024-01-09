«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал восьмиматчевую серию поражений

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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Куньлуня» Джемел Смит, которому ассистировали Тайлер Граовац и Цзян Фу. «Салавату» удалось быстро отыграться благодаря голу Ивана Дроздова с передачи Александра Хмелевски. Первый период запомнился двумя великолепными спасениями хоккеистов «Салавата». Во втором периоде китайский клуб вышел вперёд — гол забил Цзян Фу, которому ассистировали Паркер Фу и Джейсон Фрэм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений. «Куньлунь» выиграл впервые за последние девять матчей.