Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал восьмиматчевую серию поражений

«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал восьмиматчевую серию поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Смит (Граовац, Фу) – 16:52 (5x4)     1:1 Дроздов (Хмелевски) – 17:38 (5x5)     1:2 Фу (Фу, Фрэм) – 22:53 (5x5)    

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Куньлуня» Джемел Смит, которому ассистировали Тайлер Граовац и Цзян Фу. «Салавату» удалось быстро отыграться благодаря голу Ивана Дроздова с передачи Александра Хмелевски. Первый период запомнился двумя великолепными спасениями хоккеистов «Салавата». Во втором периоде китайский клуб вышел вперёд — гол забил Цзян Фу, которому ассистировали Паркер Фу и Джейсон Фрэм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений. «Куньлунь» выиграл впервые за последние девять матчей.

Материалы по теме
Видео
Пресс-служба «Куньлуня» эмоционально отреагировала на два суперспасения игроков «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android