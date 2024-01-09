«Спартак» проиграл четвёртый матч подряд, уступив на выезде минскому «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Спартаком». Победу в матче одержали минчане со счётом 3:1.

Два гола «Динамо» в первом периоде забил нападающий Александр Волков, которому дважды ассистировали Таннер Фриц и Сэм Энас. Третий гол хозяева забили на старте третьего периода — отличился Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Павла Денисова. Матч запомнился дракой между Романом Горбуновым и Дмитрием Вишневским. Единственный гол «Спартака» за пять секунд до конца матча забил Александр Беляев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Спартак» проиграл четвёртый матч подряд и впервые в текущем сезоне уступил минскому «Динамо». Следующий матч красно-белые проведут с санкт-петербургским СКА. Матч пройдёт в Москве 12 января.