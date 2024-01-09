Нападающий «Спартака» рассказал, играл ли он в хоккей в экстремальных условиях

18-летний нападающий «Спартака» Никита Сусуев рассказал, в каких экстремальных условиях ему приходилось играть в хоккей, и заявил, что сложнее всего играть в профессиональный хоккей во Всероссийской хоккейной лиге.

«Приходилось ли мне играть в хоккей в экстремальных условиях? Если только в детстве или во Всероссийской хоккейной лиге. В ВХЛ бывают тяжёлые матчи, когда приходится играть в других городах, вдали от родного дома, когда холодно и трудно добираться. Но условия для игры всегда хорошие. В Континентальной хоккейной лиге или ВХЛ они на высоком уровне, и с ними никогда не было проблем», — цитирует Сусуева Legalbet.

В текущем сезоне Сусуев провёл 49 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. «Спартак» после 49 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимает вторую строчку в таблице Западной конференции.