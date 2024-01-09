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Главный тренер «Сочи» проанализировал катастрофу команды после громкого обмена со СКА

Главный тренер «Сочи» проанализировал катастрофу команды после громкого обмена со СКА
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Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил резкий спад в результатах команды после обмена ведущего нападающего Борны Рендулича в СКА.

«Обмен Рендулича настолько критично повлиял на команду? Вы знаете, мне уже задавали эти вопросы, но получается так, что, помимо ухода Рендулича, у нас было много ребят. К сожалению, в тот момент сначала у нас Криштоф получил травму, а потом очень серьёзно заболел и полтора месяца не играл. Искали сочетания, но, пока их искали, в основном играли молодые ребята, и опять же пошли болезни и травмы. Мы попали в не очень хороший период, поэтому так сейчас получается», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне на данный момент «Сочи» одержал 14 побед, 10 из которых были одержаны с Борной Рендуличем в составе. В октябре нападающий был обменян в СКА. После этого «Сочи» проиграл 30 из 34 матчей в регулярном чемпионате.

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