Ларионов — об игровом спаде «Торпедо»: уверенность покинула команду, это беспокоит

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал игровой спад нижегородской команды и ответил на вопрос, как повлияла травма одного из лидеров Василия Атанасова, получившего травму ноги в матче с «Куньлунем». В сегодняшнем матче с ЦСКА нижегородцы потерпели разгромное поражение со счётом 2:7.

«Говорить о спаде, когда мы проиграли четыре матча из двенадцати, не стоит. Но когда ты опускаешься так низко по игре. Мы должны верить в команду. Поможем ребятам выйти из этой ситуации и сыграть надёжнее, чем в этом матче.

Насколько повлияла на команду потеря Василия Атанасова? Когда ты теряешь игроков, нарушается сыгранность звеньев. Мы ни разу за весь сезон не играли в полном составе. Мечтали начать новый год со всеми игроками, но, к сожалению, потеряли Атанасова. От людей, которые выходят вместо него, ожидаем немного другого хоккея. Игроки должны верить в себя. Видно, что уверенность покинула команду», — цитирует Ларионова пресс-служба армейского клуба.

Нижегородское «Торпедо» проиграло второй матч кряду и в третий в последних четырёх играх. После 48 матчей текущего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» набрало 59 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.