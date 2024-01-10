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«Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, «акулы» проиграли в 12-й раз подряд

«Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, «акулы» проиграли в 12-й раз подряд
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» нанесли поражение «Сан-Хосе Шаркс» с разгромным счётом 7:1.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

В первом периоде «листья» вышли вперёд двумя шайбами подряд на 17-й и 18-й минутах, а к третьей минуте второй 20-минутки вели уже со счётом 4:0. Гости смогли ответить на это одним голом, но в первые шесть минут третьего периода в их ворота влетели ещё три шайбы, установившие итоговый результат.

Самым результативным игроком матча стал Митчелл Марнер, на счету которого два гола и два результативных паса.

Это поражение стало для «акул» 12-м подряд в НХЛ и вторым кряду от «Торонто» — 7 января «кленовые листья» выиграли на выезде со счётом 4:1. «Сан-Хосе» замыкает таблицу Западной конференции с 21 набранным очком в 41 матче, являясь худшей командой и во всей НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Райлли (Нюландер, Броди) – 16:48     2:0 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 17:22 (pp)     3:0 Марнер (Маккейб, Лильегрен) – 20:54     4:0 Хольмберг (Макманн, Кемпф) – 22:06     4:1 Тран (Гранлунд, Дюклер) – 27:21 (pp)     5:1 Маккейб (Марнер, Бенуа) – 41:27     6:1 Марнер (Райлли, Нюландер) – 44:00 (pp)     7:1 Робертсон (Нис, Маккейб) – 45:54 (pp)    
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