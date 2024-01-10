«Торонто» разгромил «Сан-Хосе» со счётом 7:1, «акулы» проиграли в 12-й раз подряд

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» нанесли поражение «Сан-Хосе Шаркс» с разгромным счётом 7:1.

В первом периоде «листья» вышли вперёд двумя шайбами подряд на 17-й и 18-й минутах, а к третьей минуте второй 20-минутки вели уже со счётом 4:0. Гости смогли ответить на это одним голом, но в первые шесть минут третьего периода в их ворота влетели ещё три шайбы, установившие итоговый результат.

Самым результативным игроком матча стал Митчелл Марнер, на счету которого два гола и два результативных паса.

Это поражение стало для «акул» 12-м подряд в НХЛ и вторым кряду от «Торонто» — 7 января «кленовые листья» выиграли на выезде со счётом 4:1. «Сан-Хосе» замыкает таблицу Западной конференции с 21 набранным очком в 41 матче, являясь худшей командой и во всей НХЛ.

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