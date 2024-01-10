«Виннипег» продлил потрясающую серию, разгромив «Коламбус»

В ночь с 9 на 10 января на льду виннипегского «Канада Лайф-центра» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс». Со счётом 5:0 победу одержали хозяева площадки.

На четвёртой минуте защитник «Джетс» Бренден Диллон открыл счёт. Во втором периоде хоккеисты «Виннипега» забросили ещё две шайбы — это сделали Коул Перфетти и Джош Моррисси. В заключительном периоде оформивший дубль Перфетти и Габриэль Виларди довели счёт до разгромного.

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 18 бросков по своим воротам из 23.

Эта победа стала для «Виннипега» седьмой подряд и вывела команду в лидеры Западной конференции. Кроме того, «Джетс» продлили серию с набранными очками — они не проигрывали в основное время на протяжении 13 матчей.

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