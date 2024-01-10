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«Виннипег» продлил потрясающую серию, разгромив «Коламбус»

«Виннипег» продлил потрясающую серию, разгромив «Коламбус»
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В ночь с 9 на 10 января на льду виннипегского «Канада Лайф-центра» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс». Со счётом 5:0 победу одержали хозяева площадки.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

На четвёртой минуте защитник «Джетс» Бренден Диллон открыл счёт. Во втором периоде хоккеисты «Виннипега» забросили ещё две шайбы — это сделали Коул Перфетти и Джош Моррисси. В заключительном периоде оформивший дубль Перфетти и Габриэль Виларди довели счёт до разгромного.

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 18 бросков по своим воротам из 23.

Эта победа стала для «Виннипега» седьмой подряд и вывела команду в лидеры Западной конференции. Кроме того, «Джетс» продлили серию с набранными очками — они не проигрывали в основное время на протяжении 13 матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Диллон (Элерс, Шайфли) – 03:12     2:0 Перфетти (Сэмберг, Шмидт) – 30:50     3:0 Моррисси (Лаури) – 34:03     4:0 Перфетти – 43:34     5:0 Виларди (Лаури, Перфетти) – 49:29 (pp)    
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